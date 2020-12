Zimbabwe : Quarantaine systématique pour tout voyageur sans certificat Covid-19 authentique

Les voyageurs à destination du Zimbabwe qui ne possèdent pas de certificat authentique de test négatif pour le COVID-19 et datant de moins de 48 heures, seront systématiquement mis en quarantaine, selon une nouvelle directive entrée en vigueur ce 15 décembre 2020.

La décision fait suite à une augmentation des cas de COVID-19 depuis la réouverture des écoles et des frontières. Avec plus de 11.500 cas positifs et 310 décès, le pays voudrait limiter les risques d’une seconde vague de contaminations.

La mesure vise également à lutter contre le trafic de faux certificats de la Covid-19, les autorités exigeant désormais que les voyageurs présentent des documents obtenus « auprès d’un laboratoire certifié par l’Organisation mondiale de la santé. Les voyageurs qui ne pourront pas satisfaire à ces conditions seront mis en quarantaine ».

Dans le pays, les tests officiels du coronavirus sont normalement réalisés dans des cliniques privées, principalement dans la capitale Harare, mais beaucoup se plaignent de son coût élevé. Des rapports font état de certaines personnes vendant de faux certificats COVID-19 dans le pays, y compris dans des hôpitaux publics. La semaine dernière, la police locale a arrêté deux personnes en possession de faux certificats de test négatif à Chirundu, à la frontière nord du pays.