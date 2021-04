Coronavirus : Le Malawi détruit plus de 16.000 vaccins périmés

La Malawi va procéder à la destruction de 16.400 doses de vaccins contre le coronavirus dont la date d’expiration a été atteinte le 13 avril 2021. Ce lot fait partie des 102.000 vaccin d’AstraZeneca livrés au Malawi par l’Union Africaine (UA) il y a trois semaines, selon le ministre de la Santé.

Le Malawi a reçu au total 530.000 doses de vaccin d’AstraZeneca via le programme Covax, le gouvernement indien et l’UA et en a utilisé 46% à ce jour, pour quelques 300.000 personnes vaccinées sur les 11 millions ciblées.

Dans le pays, la vaccination est volontaire, et souffre des hésitations nourries par les doutes à l’échelle internationale sur les vrais effets secondaires «graves» du vaccin d’AstraZeneca.

Pour le sociologue Innocent Komwa, il y a une véritable « apathie » des Malawites vis-à-vis de la vaccination contre la Covid-19 et «malheureusement, le gouvernement et les responsables de santé n’ont pas fait grand-chose pour contrer les fausses nouvelles, les rumeurs, en particulier autour de l’AstraZeneca en Europe ».