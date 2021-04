Le FMI prévoit 3,4% de croissance économique en 2021 pour l’Afrique subsaharienne

Le Fonds monétaire international (FMI) a révélé ce 15 avril ses prévisions pour l’économie en Afrique subsaharienne durant l’année en cours, avec des perspectives positives malgré des conjonctures difficiles à cause de la pandémie du coronavirus.

L’institution de Bretton Woods prévoit, pour cette partie du continent africain, un taux de croissance économique de 3,4% en 2021 contre une prévision de 3,1% en octobre dernier, après la contraction de 1,9% observée en 2020.

Et cette croissance devrait être soutenue par «une augmentation des exportations et des cours des produits de base ainsi qu’une reprise de la consommation des ménages et de l’investissement privé».

Mais le FMI prévient que « ce n’est qu’après 2022 que la production par habitant devrait retrouver les niveaux de 2019 » et que dans bon nombre de pays, le revenu par habitant «ne renouera pas avec les niveaux antérieurs à la crise avant 2025».

Le rapport intitulé «Perspectives économiques régionales pour l’Afrique subsaharienne» met également en exergue la deuxième vague de Covid-19 qui complique les prévisions des Etats africains et leur difficulté à avoir accès à des doses suffisantes du vaccin contre ce virus.