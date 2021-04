Ouganda : La Banque centrale maintient son taux directeur à 7%

Ce mercredi, la Banque centrale ougandaise a maintenu son taux de prêt de référence à 7,0%, soit son niveau depuis juin 2020, dans un contexte économie toujours chamboulé par la pandémie du coronavirus.

Contrairement à l’année dernière, la Banque centrale ougandaise se montre optimiste cette année, affirmant que la reprise économique s’accélérait. « La reprise économique se poursuit et est plus forte que prévu », déclare l’institution basée à Kampala dans un communiqué, et table sur une croissance qui se contracte à un « rythme plus lent » de 1,1% l’année dernière par rapport à une projection d’une contraction de 2%.

En juin 2020, la Banque centrale a abaissé son principal taux directeur de 1 point de pourcentage à 7% en vue de relancer l’économie affectée par la pandémie de la Covid-19.

Selon l’institution, cette décision était essentiellement due à « la faible croissance du crédit qui constitue également une menace pour les efforts de reprise économique, les entreprises en difficulté ayant du mal à payer les fournisseurs, les salaires et les impôts, après plusieurs semaines de fermeture ».