Un nouveau groupe terroriste fait surface au Soudan!

Un nouveau groupe de terroristes vient de voir le jour au Soudan. Il s’agit du Mouvement pour le prêche et le combat qui a revendiqué l’assassinat de soldats soudanais lors d’un raid mardi dernier dans la capitale, Khartoum.

Quasiment méconnu des autorités soudanaises, le Mouvement pour le prêche et le combat affirme, dans une publication mercredi sur Facebook, avoir «réussi à tuer avec succès six infidèles des forces armées parmi lesquels trois officiers et deux soldats».

Les services de renseignements soudanais ont affirmé hier avoir perdu cinq des leurs lors d’une opération de démantèlement d’une cellule de «terroristes étrangers» dans la capitale, Khartoum. Néanmoins, ils n’ont pas formellement identifié ces terroristes, soulignant simplement que les terroristes étaient affiliés à l’organisation Etat Islamique (EI).

En revanche, le Mouvement assure n’avoir aucun lien avec l’Etat Islamique, même s’il a également revendiqué mercredi la tentative d’assassinat du Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok en mars 2020. Et il menace de mener de nouvelles attaques, malgré les “astuces médiatiques” des autorités soudanaises.