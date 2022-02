FIFA : suspension de la Fédération kényane et Zimbabwéenne de football

La Fédération internationale de football (FIFA) a décidé de suspendre la Fédération kényane de football (FKF) pour cause « d’influence indue par un tiers ».

La FIFA a annoncé que « sans préjugé des enquêtes menées par les autorités nationales ou d’autres instances juridictionnelles, le Conseil de la FIFA a décidé de suspendre la Fédération Kényane de Football et la Fédération Zimbabwéenne de Football avec effet immédiat pour cause d’influence indue par un tiers ».

Dans une lettre adressée au Secrétaire général de la fédération dissoute, Barry Otieno, la FIFA a demandé au gouvernement « d’abroger la décision ministérielle du 11 novembre 2021 nommant un comité intérimaire à la place du comité exécutif élu de la FKF ».

L’instance a déclaré qu’elle ne lèverait la suspension qu’après « réception de la confirmation de la part de la FKF et de sa direction, que la Fédération et ses locaux sont à nouveau sous leur contrôle total et inconditionnel.”