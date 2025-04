Maroc-Sahel : L’AES souhaite vivement l’accélération du projet royal leur donnant l’accinnovant de l’Alliance Atlantique

Le Roi Mohammed VI a accordé ce 28 avril 2025 au Palais Royal à Rabat, une audience aux chefs des diplomaties des trois pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), au cours de laquelle ces pays ont réaffirmé leur disponibilité à accélérer la mise en œuvre du projet royal leur donnant l’accès à l’Océan Atlantique.

Le ministre burkinabè des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traore, le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop et le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, Bakary Yaou Sangare ont réaffirmé à cette occasion, «leur adhésion totale et leur engagement pour accélérer la mise en œuvre» du projet de l’Alliance Atlantique.

Cette initiative royale originale vise à donner l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, en drainant vers cette région du continent africain, une série de montages financiers.

Durant l’audience royale, les chefs de la diplomatie des pays de l’AES ont transmis au Roi Mohammed VI, «la gratitude de leurs Chefs d’Etat pour l’intérêt constant accordé à la région du Sahel, ainsi que pour les actions et initiatives royales en faveur du développement économique et social des pays de la région et de leurs populations».

Par ailleurs, les trois ministres de l’AES ont saisi cette opportunité pour présenter au Souverain marocain, l’état d’avancement institutionnel et opérationnel de leur Alliance des Etats du Sahel mise en place le 06 juillet 2024. C’est un creuset sahélien que ces les trois Etats présentent «comme cadre d’intégration et de coordination» entre leurs dirigeants et leurs populations.

L’audience royale de ce lundi s’inscrit en outre dans le cadre des relations fortes et anciennes du Royaume du Maroc avec les trois pays frères du Sahel, des relations étatiques fondées sur le «sceau de l’amitié sincère, du respect mutuel, de la solidarité agissante et de la coopération fructueuse», ont rappelé les diplomaties du Maroc et des trois pays de l’AES.