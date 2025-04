Togo: Un Colloque international a célébré les 70 ans de la Conférence de Bandung réunissant Asie et Afrique

Un Colloque international de deux jours a été organisé à l’Université de Lomé (UL) au Togo, en commémoration du «70ème anniversaire de la Conférence de Bandung» sous le thème «Reconstruire le monde, 70 ans après Bandung: quelle solidarité pour une communauté de destin Afrique-Asie ?».

Ce Colloque tenu en présentiel et en distanciel, a été organisé par le Centre de recherche Chine-Afrique de l’UL, l’Institut d’études afro-asiatiques et internationales du Burkina Faso, l’Institut des études africaines de l’Université normale du Zhejiang et l’Ambassade de Chine au Togo.

Il a réuni des universitaires et chercheurs venus d’une dizaine d’Etats du Sud global comme la Chine, le Togo, le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Cameroun, l’Indonésie et le Canada.

De l’avis du Directeur général de l’Institut des études africaines de l’Université normale du Zhejiang, Liu Hongwu, les pays d’Asie et d’Afrique ont vu leur statut «s’améliorer dans l’économie mondiale au cours des 70 dernières années. Toutefois, des inégalités structurelles persistent dans des domaines clés tels que le commerce international et le système financier».

Raviver l’esprit de la Conférence de Bandung est de nature à insuffler «un nouvel élan à la solidarité et à la coopération au sein du Sud global», tout en contribuant à la construction d’un système de gouvernance mondiale plus rationnel, a ‘expliqué Liu Hongwu.

Ces 24 et 25 avril, les participants ont mené des réflexions autour d’une série de sous-thématiques comme «Les perspectives et dynamiques de la coopération entre l’Afrique et l’Asie, en particulier entre l’Afrique et la Chine» ou «l’avenir du Sud global».

Ce Colloque a consisté en priorité à «revisiter l’histoire, l’héritage et les acquis de la Conférence de Bandung, tenue en 1955 en Indonésie par des pays d’Asie et d’Afrique, dans l’optique d’une meilleure solidarité entre les deux continents», a détaillé Joseph Tsigbe, directeur du Centre de recherche Chine-Afrique (CRCA) de l’Université de Lomé.

Pour sa part, l’Ambassadeur de Chine au Togo, Chao Weidong a souligné que les pays d’Asie et d’Afrique, inspirés par l’esprit de Bandung, «sont devenus une force croissante pour le maintien de la paix, la promotion du développement et le renforcement de la coopération dans les affaires internationales comme régionales».