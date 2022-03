RDC: Jusqu’à 20 ans de prison pour des rebelles ADF et Maï-Maï

Plusieurs personnes affiliées aux Forces démocratiques alliées (ADF) et à la milice Maï-Maï, en République démocratique du Congo (RDC), ont été condamnées mardi à de lourdes peines, dont 20 ans d’emprisonnement, par le tribunal militaire de l’Etat de Béni.

Au totale, douze personnes (4 des AFD et 8 Maï-Maï) ont été reconnues coupables d’association de malfaiteur et/ou de participation à un mouvement insurrectionnel. Cinq prévenus ont été condamnés à 10 ans de prison et 6 autres à 15 ans. La peine la plus lourde, soit 20 ans de prison, a été infligée au prévenu Kambale Ngahagondi qui transportait les combattants ADF.

Depuis 1995, les ADF sont opposés au régime du Président ougandais Yoweri Museveni. Ils sont repliés en forêt, dans l’Est de la RDC et accusés de massacres de milliers de personnes depuis 2014. En 2019, le groupe a prêté allégeance à Daech qui le présente comme sa branche d’Afrique centrale.

Les Maï-Maï, pour leur part, sont des groupes armés d’autodéfense ethnique nés après l’indépendance du Congo, en 1960. Lors de la deuxième guerre du Congo (1998-2003), certains avaient été armés par Kinshasa pour combattre les rébellions et armées étrangères.