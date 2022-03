La Société Générale participe à la dépollution plastique au Cameroun

La banque française Société Générale (SG) va participer à l’effort de dépollution plastique au Cameroun, en finançant l’entreprise locale NAMé Recycling, spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets plastiques.

Le financement s’élève à 342 millions de francs CFA et sera déboursé par la filiale camerounaise de la Société générale (SG). Il sera principalement utilisé pour l’acquisition de divers équipements et machines servant à la production de palettes en plastique.

Disposer de matériel de travail «va permettre la création de plus de 25 emplois directs, le frein au déboisement de nos forêts, notamment par le fait de ralentir l’utilisation du bois pour la fabrication des palettes et la production d’un plastique HDPE (un plastique rigide utilisé dans les secteurs alimentaire, chimique et médical)», expliquent les promoteurs.

Ce financement est un prêt que la jeune entreprise NAMé devra rembourser en 60 mois à compter de la date de signature de la convention. Il entre dans le cadre du programme Finance à impact positif en faveur duquel la banque Société Générale a pris des engagements depuis 2015.