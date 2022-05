Cyclisme/Tour d’Italie 2022 : La belle aventure de l’Erythréen Biniam Girmay gâchée par un bouchon de liège

Le cycliste érythréen Biniam Girmay pourrait quitter prématurément le tour cycliste d’Italie à cause d’une blessure à l’œil gauche contractée mardi 17 mai, lors de la célébration de sa victoire d’étape historique.

Biniam Girmay s’est en effet pris dans l’œil gauche le bouchon de liège en débouchant la grosse bouteille de champagne pour célébrer sa place sur le podium d’étape. Il venait de rentrer dans l’histoire en devenant le deuxième cycliste d’origine africaine à gagner une étape d’un grand tour cycliste comme celui d’Italie.

Les examens médicaux se poursuivent et l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert doit se prononcer ce mercredi sur la suite de l’aventure de son coureur, Biniam Girmay. Mais déjà, le quotidien italien ‘La Gazetta’ informe que le cycliste africain ne reprendra pas la course, citant des sources au sein de l’encadrement technique et médical.

En gagnant la 10è étape de ce Tour d’Italie, le jeune cycliste érythréen de 22 ans récidive un exploit africain qui remonte à 1979, œuvre du Sud-Africain Alan van Heerden sur l’étape de Pesaro du Tour d’Italie.