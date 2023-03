Mozambique : Réintroduction des élans

Plus de 100 élans ont été transférés vers les parcs nationaux de Maputo et de Zinave, au sud du Mozambique, dans le cadre d’un programme de réintroduction de cette espèce dans les zones de conservation où elle a disparu à cause du braconnage, ont annoncé les organisateurs de cette initiative.

« Soixante-quinze élans offerts par le parc Vilankulo Wild Sanctuary, situé dans la province d’Inhambane, ont été réintroduits dans le parc national de Zinave (PNZ) et 26 autres dans le parc national de Maputo », a indiqué l’ONG de protection de la vie sauvage dans les aires de conservation transfrontalières, Peace Parks Foundation (PPF).

Brian Neuberg, le responsable du projet PPF au parc de Maputo, a déclaré ainsi que les animaux ont parcouru une distance d’environ 450 kilomètres par la route jusqu’à Zinave et plus de 800 kilomètres jusqu’à Maputo.

Il a ajouté que la promotion de la biodiversité ne dépend pas seulement des espèces considérées comme les plus emblématiques comme les « Big five », car l’écosystème a beaucoup à gagner des autres espèces telles que les élans.