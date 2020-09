Le PAM va aider à atténuer les effets des criquets pèlerins en Somalie

Le Programme alimentaire mondial (PAM) va assister la Somalie dans sa lutte contre les criquets pèlerins, selon un accord signé ce dimanche 27 septembre 20202 entre les deux parties.

L’accord prévoit la mise en place d’un « filet de sécurité » d’urgence, par le PAM, pour faire face aux impacts des invasions de criquets. In fine, il s’agira d’un «programme de soutien immédiat aux familles touchées par les criquets, afin d’empêcher qu’elles ne tombent à des niveaux d’insécurité alimentaire encore plus graves», a expliqué un communiqué du ministre du Travail et des Affaires sociales, Sadik Warfa.

Dans cette optique, le PAM soutiendra le ministère dans la mise en place et l’exécution de transferts monétaires d’urgence à environ 100.000 ménages ruraux pauvres et vulnérables affectés par les criquets.

L’action du PAM vient en appui au « Programme national de filet de sécurité Baxnaano », initié par le gouvernement somalien, et qui s’efforce de venir en aide aux segments les plus vulnérables de la société. Elle bénéficiera aux familles des 43 districts les plus touchés du pays, pour lesquelles le gouvernement avait déjà obtenu une subvention de 40 millions de dollars américains de la part de la Banque mondiale, sur une période de six mois.