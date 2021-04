Le président tchadien Mahamat Deby appelle au calme après les violences de la veille

Le Chef du Conseil militaire de la Transition (CMT) au Tchad, Mahamat Deby Itno, fils du défunt président Idriss Deby Itno, a appelé ce mardi les Tchadiens au calme, alors que de violents affrontements entre des manifestants hostiles à la transition militaire et les forces de l’ordre sont signalés dans plusieurs localités du pays.

Dans son tout premier discours à la Nation depuis le décès de son père et la prise de pouvoir par le CMT, le chef de la transition au Tchad a appelé ses compatriotes en colère à ne pas «causer un grave préjudice à la nation» par des actes «contraires à l’unité, au vivre ensemble et à la paix».

Il a promis la tenue d’un « dialogue inclusif» et d’élections « libres et transparentes », assurant que son Conseil « n’a pas d’autre objectif que d’assurer la continuité de l’État, la survie de la nation et l’empêcher de sombrer dans le néant, la violence et l’anarchie. (…) Toute autre attitude des membres du CMT sera une atteinte impardonnable à la mémoire du Maréchal et à l’engagement face au peuple».

Son discours intervient après une matinée du mardi marquée par des violences à travers le Tchad. Elles se sont soldées par au moins cinq morts, plusieurs blessés et des arrestations, dont des journalistes.

L’opposition et la société civile ont appelé à une nouvelle journée de manifestation ce mercredi pour exiger la dissolution du CMT et la transmission du pouvoir aux civils.