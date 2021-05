Tchad : L’opposition radicale maintient la contestation contre le CMT

De nouvelles manifestations contre le Conseil militaire de transition (CMT) au Tchad devraient avoir lieu samedi 8 mai prochain, à l’appel du mouvement Wakit Tama.

Composée d’organisations de la société civile et de partis politiques d’opposition, Wakit Tama est le meneur de la contestation populaire contre les nouvelles autorités de transition au Tchad depuis la semaine dernière, et annonce vouloir intensifier son «combat».

Cette organisation estime qu’il y a eu un coup d’Etat au Tchad, et que « tout ce qui découle du coup d‘Etat ne peut être admis ». Elle rejette en outre le gouvernement de transition qu’elle qualifie de non inclusif puisqu’il y a, selon elle, « des communautés qui sont privilégiées (…). Et nous, ça ne nous intéresse pas parce que nous voulons que le Tchad retrouve la paix pour toutes ses populations sans exclusion, sans qu’on puisse imposer des dirigeants à nos peuples».

La position de Wakit Tama accentue la bipolarisation actuelle au sein de l’opposition tchadienne dont une partie voudrait accorder une chance au CMT et a accepté de prendre part au Gouvernement de transition.