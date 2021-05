Une Malienne accouche de neuf bébés au Maroc

Halima Cissé, Malienne de 25 ans, fait désormais partie des rares femmes à avoir une portée nombreuse, en donnant naissance ce mardi à neuf bébés via un seul accouchement dans un établissement hospitalier au Maroc.

Ses consultations prénatales avaient déjà préparé les médecins à un évènement exceptionnel, en prévoyant sept bébés. A l’accouchement ce mardi au Maroc, Halima a finalement donné vie à neuf bébés, cinq filles et quatre garçons qui se portent tous bien, ainsi que la maman.

Originaire de Tombouctou, au nord du Mali, Halima Cissé avait été prise en charge à Bamako, puis transférée le 30 mars au Maroc pour un meilleur suivi de cette grossesse qui «sort de l’ordinaire», selon le ministère malien de la Santé. Les spécialistes s’inquiétaient pour sa santé et pour les chances de survie de ses bébés.

Halima Cissé a finalement accouché par césarienne. «Jusqu’à présent, la maman et les enfants se portent bien», a rassuré la ministre malienne de la Santé, Fanta Siby, citant le médecin malien désigné pour accompagner la mère lors de son transfert au Maroc.

La mère et ses nonuplés rentreront dans quelques semaines chez eux à Tombouctou et auront le soutien du Gouvernement malien, a ajouté la ministre Fanta Siby qui a tenu à féliciter «les équipes médicales du Mali et du Maroc, dont le professionnalisme est à l’origine de l’issue heureuse de cette grossesse» et a souhaiter «une longue vie aux bébés et à la maman».