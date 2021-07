La RDC obtient l’appui de ses voisins pour combattre l’insécurité dans l’Est de son territoire

Cinq pays de la partie orientale de l’Afrique ont convenu cette semaine de fédérer leurs efforts pour venir à bout de l’instabilité sécuritaire dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Cet engagement a été scellé entre la RDC, l’Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et le Burundi qui a abrité une réunion des chefs des services de renseignement et de sécurité de ces Etats.

Ces pays ont ainsi décidé de «mettre rapidement en place une cellule opérationnelle chargée de planifier et de coordonner toutes les activités afin de neutraliser les forces négatives qui opèrent depuis l’est de la RDC», d’après le communiqué ayant sanctionné leurs travaux.

L’Est de la République démocratique du Congo est le repaire de plusieurs groupes armés qui menacent la paix dans les pays et la région. Les chefs de renseignements et de sécurité des pays engagés ont alors insisté sur «l’impératif d’une approche globale pour neutraliser les forces négatives» opérant dans cette partie de la RDC, «et dans la région, ainsi que la nécessité de complémentarité entre les efforts militaires et les mesures non militaires».