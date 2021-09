Guinée : Les putschistes annoncent une transition politique

En Guinée, le Comité national de rassemblement et du développement (CNRD) tente de rassurer l’opinion, au lendemain de son coup d’Etat contre le régime du président Alpha Condé.

Devant les plus hauts dignitaires du régime sortant qu’il a convoqués ce lundi, le leader du CNRD, le lieutenant-colonel Doumbouya, a promis un retour rapide à l’ordre constitutionnel, après une période de «transition politique».

«Une concertation sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition, ensuite un Gouvernement d’union nationale sera mis en place pour conduire la transition», a déclaré hier le lieutenant-colonel Doumbouya, sans évoquer un calendrier.

En attendant, la Guinée vit dans l’inquiétude et l’incertitude, malgré la réouverture des frontières annoncée par les nouveaux maîtres du pays et la levée du couvre-feu dans les zones minières du pays «pour assurer la continuité de la production et rassurer les investisseurs», selon le CNRD.

Les figures de l’ancien régime sont interdites de quitter la Guinée, et le lieutenant-colonel Doumbouya leur a ordonné de «rendre tous les documents de voyage et véhicules de fonction». Malgré les condamnations de la communauté internationale, le putsch est consommé en Guinée, et le président déchu, Alpha Condé, est toujours entre les mains du CNRD.