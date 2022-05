Sommet des médias Turquie-Afrique à Istanbul

Quatre-vingt professionnels de la presse, originaires de 45 pays africains, sont présents depuis ce mercredi 25 mai 2022 à Istanbul, en Turquie, pour le Sommet des médias Afrique-Turquie, organisé par la Direction de la Communication et des médias du président Recep Tayyip Erdoğan.

Des diplomates africains, des responsables d’institutions officielles et privées, des organisations civiles et des universitaires de Turquie et d’Afrique prennent aussi part à ce Sommet destiné à «renforcer la coopération entre les journalistes turcs et africains, à partager les expériences et à affiner les partenariats existants», expliquent les organisateurs.

Durant ce conclave de deux jours (25 au 26 mai), les participants échangeront sur des thématiques liées au métier de journaliste, notamment ses défis dans le contexte de la pandémie du coronavirus. La lutte contre le terrorisme ainsi que la propagation de fausses informations à travers les réseaux sociaux et l’internet en général, meubleront également les débats de cette rencontre.

«Cette lutte ne peut être menée efficacement qu’avec la contribution des médias, et ce Sommet marque un nouveau lien avec les médias», a déclaré le Directeur de la Communication des médias de la présidence turque, Fahrehin Ahun.