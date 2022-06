Congo-Brazzaville: Les candidats aux législatives 2022 ne se bousculent pas au portillon

Le dépôt des candidatures pour les élections législatives du 10 juillet 2022 en République du Congo prend fin ce mardi 07 juin, après une rallonge d’une semaine à cause du faible engouement des candidats.

A la date du 06 juin 2022, moins de cent dossiers de candidatures ont été reçus, alors qu’il y a 151 sièges à pourvoir au Parlement, a déploré ce lundi le ministre congolais de l’Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local, Guy Georges Mbacka.

Il dit constater «qu’il y avait très peu de partis politiques, d’individualités qui avaient déjà déposé leurs dossiers de candidature», et a enjoint les futurs députés et conseillers à déposer leurs dossiers au plus tard le 7 juin, «délai de rigueur».

Parmi les retardataires figurent les partis traditionnels comme le Parti congolais du travail (PCT), l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) et le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI).

Hormis ces candidatures qui tardent à s’annoncer, la Commission nationale électorale indépendante (CNEI) et la Direction générale des affaires électorales (DGAE) assurent que tout est prêt pour que ces législatives se déroulent dans de bonnes conditions.