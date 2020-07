Le personnel médical au Nigeria mécontent de la gestion du coronavirus

Au Sud-est du Nigeria, des médecins sont entrés en grève ce lundi pour une durée inconnue, en signe de protestation contre la manière dont les autorités locales gèrent la pandémie du coronavirus.

Ces médecins de l’Etat de Cross River, dans le sud-est du Nigeria, accusent leurs autorités de dissimuler des cas de contamination au Covid-19. Leur Etat est le seul dans le pays à n’avoir signalé officiellement aucun cas positif au virus, selon le Centre national des maladies infectieuses (NCDC).

Ce qui n’est pas honnête, selon les grévistes, qui font savoir qu’il y a eu des cas positifs dans un des hôpitaux de Calabar, la capitale de l’Etat, mais que le NCDC n’a pas signalé. Le personnel soignant se dit exposé au risque de contamination et accuse le gouvernement de Cross River d’avoir « abandonné ses responsabilités de traçage des infections et de soins aux cinq personnes contaminées ».

Le Nigeria est le pays le plus touché par le coronavirus en Afrique de l’Ouest, avec près de 30.000 cas de contamination, dont plus de 800 membres du personnel hospitalier. Le nombre de patients guéris est de 11.828 et le nombre des décès s’élève à 654 personnes.