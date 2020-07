Tanzanie : Young African limoge son entraîneur, accusé de racisme

Le Belge Luc Eymael, entraîneur du club Young African (Yanga) en Tanzanie, a été viré ce lundi 27 juillet 2020, pour avoir tenu des propos racistes contre des supporteurs de l’équipe.

« Ces fans ne connaissent rien au football (…) On dirait des singes ou des chiens quand ils hurlent »… Ces propos tenus par le coach Luc Eymael après le match nul (1-1) contre Mtibwa Sugar la semaine dernière ont fait le tour des réseaux sociaux et provoqué de l’indignation dans le pays.

Dans un communiqué ce lundi, le club a qualifié d’« injustes et racistes » ces paroles du coach et a décidé de le limoger avec effet immédiat. « Le management du club s’excuse auprès de la Fédération tanzanienne de football, de ses membres, des fans et des citoyens en général pour ces remarques. Notre équipe croit au respect, à la dignité et s’oppose à toute forme de racisme », souligne le communiqué.

Le technicien belge s’est quant à lui excusé dans la presse locale, affirmant qui n’était pas un raciste, et qu’il a tenu ces propos à un moment où il n’était « pas de bonne humeur ».