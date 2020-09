RDC : La présidente de l’Assemblée nationale victime d’injures sexistes

La présidente de l’Assemblée nationale de la République Démocratique du Congo (RDC) s’est plainte ce lundi d’avoir été la cible de propos sexistes désobligeants.

Les propos incriminés ont été tenus par un partisan de l’UDPS, le parti de l’actuel président Félix Tshisekedi, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, où il disait que « Mme Jeanine doit nous prouver qu’elle est réellement de la province de l’Equateur. Peut-on se déclarer ressortissante de l’Equateur et être mince et élancée comme la sœur de Paul Kagame»? L’homme va plus loin, ajoutant que «les Congolais ne sont pas filiformes, moi-même je suis mince mais j’ai de la chair derrière», en montrant ses fesses à la foule en liesse devant le siège de l’UDPS à Kinshasa.

« Les insultes dont j’ai été la cible, par un homme qui se revendique du parti présidentiel, m’ont atteinte dans ma dignité de femme », a déploré Jeanine Mabunda qui appartient au camp de l’ancien président, Joseph Kabila. « A travers moi, ce sont toutes les femmes que l’on atteint, mais aussi l’institution que je préside que l’on cherche à déstabiliser », a-t-elle ajouté.

Plusieurs voix se sont élevées dans le pays, notamment au sein du gouvernement, pour condamner ces propos injurieux.