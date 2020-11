Covid-19 : L’Afrique frôle les 2 millions de contaminations

Le continent africain continue malheureusement d’enregistrer une hausse des cas de contamination à la Covid-19, avec aujourd’hui un effectif assez proche des 2 millions d’infections.

D’après les chiffres du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), les contaminations sur le continent ont atteint les 1.977.165 au matin de ce lundi 16 novembre 2020. Les décès se chiffrent à 47.375 personnes, contre 1.664.801 pour les remissions de la maladie.

Des chiffres toujours « faibles » comparés au reste du monde, mais qui rappellent la nécessité pour ce continent de maintenir un niveau de vigilance toujours élevé vis-à-vis de cette pandémie, afin d’éviter d’exposer son système de santé très fragile, à un taux de contamination plus important.

Les pays africains les plus touchés en termes de cas positifs sont l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Egypte et l’Ethiopie. Côtés régions, le sud du continent est en tête avec plus de 840.000 infections, suivi du nord (635.315 infections) et de l’est (241.452).