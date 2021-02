Le 27ème FESPACO de Ouagadougou reporté à cause de la pandémie du coronavirus

La 27ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) initialement prévue du 27 février au 6 mars 2021, est reportée à une date ultérieure, en raison de la pandémie à coronavirus.

La décision a été annoncée vendredi dernier à l’issue d’un Conseil des ministres du gouvernement burkinabè, qui estime qu’«il sera difficile de tenir le Fespaco à bonne date, au regard de la situation sanitaire, tant au plan national qu’international, liée à la pandémie du coronavirus ».

Le porte-parole du gouvernement, Ousseni Tamboura, annonce en outre qu’« il ne sera pas facile pour nous de décider d’une prochaine date, parce que cela est lié à l’évolution de la situation sanitaire ».

Principal rendez-vous du cinéma en Afrique, le FESPACO se tient tous les deux ans à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Chaque édition voit des films de tous formats entrer en compétition pour briguer la récompense suprême, l’Etalon d’or.

Ce festival a été créé en 1969 et a contribué à faire connaître les plus grands réalisateurs africains comme Ousmane Sembène, Souleymane Cissé, Idrissa Ouedraogo ou Abderrahmane Sissako, et reste aussi une formidable vitrine pour des jeunes talents, tant devant que derrière la caméra.