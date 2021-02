Afrique: L’initiative COVAX dévoile le programme de distribution des vaccins anti-Covid-19

L’initiative COVAX pour un accès mondial équitable aux vaccins anti-COVID-19 a dévoilé sa première liste de distribution, prévoyant des doses suffisantes pour que les pays adhérents puissent vacciner au moins 3% de leur population d’ici juin 2021.

Selon ce programme, les distributions de vaccins devraient commencer fin février 2021, avec une première quantité de 337,2 millions doses de vaccin anti-Covid-19. Les pays recevront des doses proportionnelles à la taille de leurs populations.

Ainsi, le Nigeria recevra un peu plus de 16 millions de doses du vaccin pour ses plus de 200 millions d’habitants, soit la plus grande quantité de vaccins sur le continent africain.

L’Ethiopie arrive en seconde position avec 8.928.000 doses, la RDC suit avec 6.948.000 doses. Viennent ensuite le Kenya (4.176.000 de doses) et l’Ouganda (3.552.000 de doses).

L’Afrique du Sud qui abrite le plus grand nombre de contaminations en Afrique, recevra un peu moins de trois millions de vaccins pour environ 60 millions d’habitants.

La distribution comprend 240 millions de doses du vaccin AstraZeneca-Oxford, sous licence du Serum Institute of India (SII), 96 millions de doses de vaccin AstraZeneca-Oxford, et 1,2 million de doses du vaccin Pfizer-BioNTech.