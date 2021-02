Musique : Le Nigérian Fela Kuti nominé pour le panthéon du Rock & Roll

Le musicien nigérian Fela Kuti vient d’être nominé pour entrer au Rock & Roll Hall of Fame, le panthéon du Rock & Roll aux Etats-Unis d’Amérique (USA).

Le nom de l’artiste nigérian figure sur une liste de 16 nominés où l’on retrouve d’autres figures de la musique, tels que le rappeur Jay-Z, le groupe pop des années 80 “The Go-Gos », le groupe de rock Foo Fighters, Tina Turner, Mary J. Blige, Devo, LL Cool J et Todd Rundgren, l’auteure-compositrice Carole King, la chanteuse Dionne Warwick ou encore le groupe de heavymetal, «Iron Maiden».

Les artistes qui entreront au panthéon seront choisis par un électorat de plus de 1.000 artistes, historiens et membres de l’industrie de la musique, à qui des bulletins de vote sont envoyés par le Rock & Roll Hall of Fame de Cleveland. Mais le grand public peut également peser, en votant en ligne ou directement au Musée. Les résultats seront connus en mai 2021.

Le Rock & Roll Hall of Fame est un musée, mais également une institution, qui conserve et archive les moments les plus significatifs des plus grands artistes de rock, ou des plus influents, qu’ils soient chanteurs, musiciens, producteurs, ou toute autre personne ayant eu une influence de façon notable sur l’industrie du rock. Les artistes deviennent éligibles 25 ans après leur première sortie commerciale.