L’OMS assure que le coronavirus n’est pas un «accident de laboratoire»

Le covid-19 n’a pas été fabriqué en laboratoire, affirment les experts de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), à l’issue de leur enquête en Chine sur les origines de cette maladie.

Lors d’une conférence de presse tenue ce mardi dans la ville de Wuhan, en Chine, après quatre semaines d’enquêtes, les experts de l’OMS sont formels : «L’hypothèse d’un incident de laboratoire est extrêmement peu susceptible d’expliquer l’introduction du virus dans la population humaine, et ce n’est donc pas une hypothèse qui nécessite de futures études dans nos efforts (…) pour comprendre l’origine du virus».

Selon eux, «l’introduction par l’intermédiaire d’une espèce hôte intermédiaire est la voie la plus probable et cela nécessitera plus d’études et des recherches ciblées plus spécifiques». En d’autres termes, la probabilité que le coronavirus soit passé de l’animal à l’être humain semble la plus plausible.

Une hypothèse suggère que le virus aurait pu traverser par la chaîne alimentaire, car les produits surgelés peuvent fournir une surface de transmission.

Le Dr Peter Ben Embarek qui a dirigé l’équipe d’enquête de l’OMS en Chine, explique que des produits animaux congelés, principalement des fruits de mer, étaient vendus au marché de Wuhan, ainsi que des produits fabriqués à partir d’animaux sauvages et d’élevage, dont certains provenaient d’autres régions de Chine ou étaient importés.

«Il est donc possible de continuer à suivre cette voie et d’examiner de plus près la chaîne d’approvisionnement et les animaux qui ont été fournis aux marchés sous forme congelée et sous forme transformée et semi-transformée, ou sous forme brute », a-t-il suggéré.

En un an, le coronavirus a tué plus de 2.300.000 personnes à travers le monde, sur plus de 100 millions de contaminations répertoriées. Des vaccins ont pu être développés contre la maladie, mais ils sont difficilement accessibles, surtout pour les pays pauvres.