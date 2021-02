Le Rwanda a commencé la vaccination contre la Covid-19

Le Rwanda est le premier pays d’Afrique de l’Est à avoir commencé, depuis le 11 février 2021, la campagne de vaccination de sa population contre le Covid-19.

La campagne a démarré dans le pays sans tambour battant, et a été confirmée ce dimanche par le ministère de la Santé. Cette première phase, selon le ministère, a commencé avec « des vaccins approuvés par l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), acquis via des partenariats internationaux, en quantité limitée » et concerne d’abord les « groupes à haut risque ».

«Cette phase initiale sera suivie d’un déploiement plus large, avec des approvisionnements attendus » du dispositif onusien Covax, destiné à aider les pays les plus défavorisés, et de celui de l’Union africaine (UA), expliquent les autorités à Kigali.

Le gouvernement rwandais prévoit de vacciner au moins 60% de sa population en deux ans, soit quelque 8 millions de personnes, pour atteindre l’immunité collective, a déclaré Tharcisse Mpunga, ministre d’Etat en charge des Soins de santé primaires au ministère de la Santé. Le Rwanda dénombre plus de 17. 300 cas coronavirus, avec 14.792 guérisons et 239 décès.