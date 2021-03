La «grand-mère» kényane de Barack Obama est décédée à 99 ans

Sarah Obama, rendue célèbre au Kenya par son affiliation lointaine avec l’ancien président des Etats Unis d’Amérique (USA), Barack Obama, est décédée ce lundi 29 mars 2021, à l’âge de 99 ans.

Surnommée «Mama Sarah», dame Obama était la troisième femme d’Hussein Onyango Obama, grand-père paternel de l’ancien président des USA.

De ce fait, Barack Obama la considérait comme sa «grand-mère» et lui vouait un grand respect, malgré qu’il n’ait aucun lien de sang avec elle, et lui a rendu plusieurs visites.

Au Kenya, «Mama Sarah» était devenue une célébrité nationale après une visite en 2006 de son petit-fils par alliance, Barack Obama qui n’était alors que sénateur de l’Illinois.

Le décès de «Mama Sarah» a été annoncé ce lundi, par sa fille, Marsat Onyango, qui a tenu à préciser que la célèbre vieille dame «n’était pas une patiente Covid-19, mais elle était malade depuis une semaine ».

Hier (dimanche), son état s’est détérioré, elle a été transportée en urgence à l’hôpital et placée aux soins intensifs. Et elle est décédée ce matin», a ajouté Marsat.

Dans un communiqué officiel, le président kényan, Uhuru Kenyatta, a salué «une femme forte et vertueuse, une matriarche qui a uni la famille Obama et était une icône des valeurs familiales. «C’était une philanthrope aimante et appréciée qui a gracieusement partagé le peu qu’elle avait avec les moins fortunés de sa communauté», a-t-il ajouté.