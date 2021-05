Cameroun : Un journaliste jugé après 24 mois de détention préventive

Le journaliste camerounais Paul Tchouta a été condamné mardi à 23 mois de prison pour diffamation contre Calixthe Beyala, une écrivaine française d’origine camerounaise.

Le lanceur d’alerte et blogueur camerounais était déjà en détention depuis plus de 24 mois en attendant son procès. Il avait été arrêté en juin 2019 et inculpé de «diffamation, de propagation de fausses nouvelles» pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo de l’écrivaine Calixte Beyala en pleine altercation avec un homme.

Calixthe Beyala affirme que Paul Chouta et d’autres individus, non identifiés, ont tenu des propos diffamatoires sur sa vie personnelle sur les réseaux sociaux et sur la page d’informations de «Le TGV de l’info» que gère Paul Chouta. Sur les sept personnes impliquées dans la diffusion de cette vidéo, seul Paul Chouta est en détention.

Après plus d’une vingtaine d’ajournements, le procès du journaliste a finalement eu lieu ce mardi avec comme épilogue, une condamnation à 23 mois de prison, 2 millions de francs CFA de dommages et intérêts et 160.000 FCFA d’amendes.

Paul Chouta retrouvera donc sa liberté pour avoir déjà purgé sa détention, mais son affaire indigne hautement les défenseurs des droits humains dont le «Mandela Center International» qui demande «avec insistance au conseil de Paul Chouta d’interjeter immédiatement appel contre ce verdict de la honte ».