Des troupes centrafricaines accusées de «crime de guerre» au Tchad

Des troupes centrafricaines auraient attaqué des positions de l’armée tchadienne ce dimanche, tuant au moins un soldat, selon des accusations proférées dans un communiqué, par le ministère tchadien de la Défense.

Des assaillants lourdement armés, ajoute la même source, ont en effet attaqué aux premières heures ce dimanche, un poste tenu par 12 soldats tchadiens près de la frontière de 1.000 km qui sépare le Tchad de la République de Centrafrique (RCA).

Selon le communiqué, ces troupes hostiles ont «tué un soldat, enlevé et exécuté cinq autres». «Ce crime de guerre extrêmement grave et cette attaque meurtrière préméditée, planifiés et exécutés au Tchad ne peuvent rester impunis», a ajouté le ministre de la défense, Daoud Yaya Brahim.

La République centrafricaine est en proie à une instabilité depuis qu’une rébellion de 2013 a évincé l’ancien président François Bozizé. Les groupes armés y ont repris leurs activités à la veille des dernières élections, et sont soutenus par l’ex-président.

A l’opposé, le Tchad fait figure de force militaire dominante et gage d’une certaine stabilité dans cette région en proie aux activités terroristes, avant le décès brutal de son président Idriss Deby Itno, dont le pays est désormais engagé dans une transition délicate.