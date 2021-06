Covid-19 : Le Kenya se prépare à une quatrième vague de contamination

Le couvre-feu nocturne imposé au Kenya en raison de la pandémie de coronavirus a été prolongé de 60 jours ce dimanche 30 mai, marquant un durcissement des restrictions dans la riposte anti-coronavirus, alors qu’une quatrième vague de contamination menace le pays.

La mesure tient notamment compte des risques liés aux nouveaux variants de la Covid-19 signalés au Kenya et vise à donner une chance à la campagne de vaccination en cours dans le pays. Ainsi, le couvre-feu est reconduit de 22h à 04h00 et les des grands rassemblements restent interdits sur toute l’étendue du territoire kényan.

Après une régression des chiffres de la contamination, il y a quelques semaines, le Kenya renoue avec des poussées liées aux nouvelles variantes du virus, et le ministre de la Santé a averti que le pays pourrait connaître «une quatrième vague d’infections», qui pourrait être encore «plus meurtrière» que les précédentes.

Au Kenya, les autorités sanitaires ont confirmé la présence des variantes originaires d’Inde, du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud. Ils ont été détectés dans 39 échantillons prélevés sur des Kényans n’ayant pas récemment voyagé à l’étranger, ce qui signifie que ces variants circulent au niveau local, et pourraient aggraver la propagation du coronavirus et «conduire à une quatrième vague en juillet».