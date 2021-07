Le Rwanda instaure de nouvelles restrictions après la hausse des contaminations au covid-19

De nouvelles mesures restrictives entrent en vigueur à partir du jeudi 1er juillet 2021 au Rwanda où les contaminations au coronavirus sont reparties à la hausse ces dernières semaines.

Parmi ces nouvelles restrictions proclamées ce mardi, figure la fermeture des écoles et des établissements de l’enseignement supérieur pour deux semaines à Kigali, la capitale, ainsi que dans huit autres villes du pays.

Les autorités rwandaises ordonnent également la fermeture des bureaux privés et publics, et interdisent « toutes les réunions et tous les rassemblements sociaux ». Dans les restaurants, seuls les plats à emporter sont autorisés. Un couvre-feu de 18h à 04h, heure locale, est instauré.

Depuis le 23 juin dernier, les déplacements vers Kigali et entre tous les districts urbains, étaient déjà interdits, « sauf pour les services essentiels et le transport de marchandises », en raison de la hausse des cas de Covid-19.

Le ministre rwandais de la Santé, Daniel Ngamije, explique que ce nouveau durcissement est nécessaire, puisque «depuis début juin, le nombre de nouveaux cas (du coronavirus) a quadruplé, et le nombre de patients hospitalisés a également considérablement augmenté » dans le pays.

Les derniers chiffres de la pandémie dans le pays sont de 427 décès liés au coronavirus sur 37.784 cas total signalés, dont plus de 1.000 nouveaux ces dernières 24 heures.