L’Ouganda lève le confinement de sa capitale

Les dernières mesures restrictives contre la nouvelle vague de coronavirus en Ouganda connaissent des assouplissements depuis le 1er août, sur décision du chef de l’Etat, Yoweri Museveni.

«Une réduction constante des cas confirmés quotidiens» et une «diminution des taux d’admissions à l’hôpital et de décès» ces dernières semaines ont milité en faveur de cet allègement, explique le dirigeant ougandais.

Le confinement instauré depuis 42 jours dans la capitale Kampala est ainsi levé, et la circulation des véhicules privés et publics est de nouveau autorisée, mais avec un nombre de passagers limité. Certains marchés et centres commerciaux ont également été autorisés à rouvrir.

L’Ouganda démarre ce mois d’août avec 94.195 cas de coronavirus confirmés, dont 2.696 décès. La campagne de vaccination contre la COVID-19 patine encore dans le pays. Jusqu’à présent, environ 1,1 million d’Ougandais seulement ont reçu une dose de vaccin. Toutes ces doses proviennent de dons. Le gouvernement local affirme que le retard dans l’achat de vaccins est dû au fait que les pays pauvres comme l’Ouganda ont été mis hors du marché par de riches acheteurs en Occident, ce que critique l’opposition qui dénonce plutôt un manque de volonté de la part de Kampala.