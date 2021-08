Famine : Quelques 5,9 millions de Somaliens ont besoin d’aide en urgence

Des millions de personnes en Somalie sont dans le besoin d’une aide humanitaire d’urgence pour survivre cette année ce 2021, selon une alerte lancée par la ministre somalienne des Affaires humanitaires et de la Gestion des catastrophes, Khadija Mohamed Diriye.

«Nous sommes extrêmement préoccupés par le fait qu’en raison du déficit de financement humanitaire qui touche 5,9 millions de Somaliens, près de la moitié de la population du pays, dont des enfants, des femmes et des hommes vulnérables, risquent de perdre tout accès aux services vitaux et à la protection dont ils ont désespérément besoin», a souligné Mme Diriye dans un communiqué publié ce week-end.

Selon la ministre, la situation humanitaire a été aggravée par «une double catastrophe climatique» (une sécheresse dans certaines parties du pays, et des inondations dans d’autres) et par les retombées des récentes tensions politiques, de la pandémie de COVID-19 et de «la pire infestation de criquets pèlerins des dernières années».

Elle a alors appelé la communauté internationale et les donateurs à réunir d’urgence des fonds supplémentaires pour permettre «la mise en œuvre intégrale du Programme de réponse humanitaire 2021 pour la Somalie», et veiller à ce que la crise somalienne ne devienne pas une «crise oubliée».