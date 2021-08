Covid-19 : Le Rwanda élargit la vaccination aux plus jeunes

La vaccination contre le coronavirus au Rwanda est élargie depuis ce lundi aux populations les plus jeunes, marquant ainsi une troisième phase de cette campagne de vaccination qui avait débuté en mars dernier.

Les Rwandais âgés de 18 ans et plus peuvent donc se faire vacciner contre la Covid-19, a indiqué lundi le ministère rwandais de la Santé dans un communiqué.

Cette nouvelle phase de la campagne de vaccination commence à Kigali, la capitale, qui a la plus forte densité de population du pays et qui présente le taux d’infection le plus élevé.

Avec cette ouverture, les autorités espèrent que la vaccination pourra atteindre plus rapidement les travailleurs de tous les secteurs de l’économie, ce qui devrait aider le pays à reprendre «bientôt» une activité quasi normale, a déclaré le ministre de la Santé.

Des équipes mobiles sont déployées et feront le porte-à-porte pour vacciner les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite.