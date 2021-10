Covid-19 : La situation sanitaire au Congo-Brazzaville jugée «très préoccupante»

Les autorités sanitaires de la République du Congo, ont présenté mardi, un bilan peu reluisant de la riposte à la Convid-19, avec une troisième vague des contaminations en cours, aggravée par le variant Delta.

Lors d’une conférence de presse, le ministre congolais de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki a indiqué que la situation épidémiologique du Congo «s’est empirée» durant les 24 mois de lutte.

«A ce jour, notre pays connaît la troisième vague des contaminations caractérisée par la flambée des cas positifs, soit 1.854 cas et 50 décès enregistrés du 1er au 23 octobre», a déclaré le ministre Mokoki. Le pays dénombre en tout 16.868 cas déclarés positifs et 200 décès liés au coronavirus.

Le ministre congolais évoque une situation sanitaire actuelle «très préoccupante» pour son pays, où les taux de contamination (12,4%) et de mortalité de la Covid-19 sont nettement en hausse par rapport aux précédents mois.

Le pays mise désormais sur la vaccination pour infléchir la courbe des contaminations et des décès dus au coronavirus. Pour ce faire, une opération «Coup de poing» va démarrer le 05 novembre, avec pour objectif de vacciner «30% de la population» congolaise avant la fin de cette année.

A compter du 30 novembre 2021, le certificat de vaccination contre le coronavirus sera obligatoire dans ce pays et sera exigible pour tous les déplacements entre les grandes agglomérations, pour les agents et les usagers de l’Administration publique et pour tout accès dans les Administrations publiques et certaines entreprises privées.