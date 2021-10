RDC/CENI : Catholiques et Protestants descendront dans les rues le 6 novembre

Les églises catholique et protestante en République démocratique du Congo (RDC) ont appelé à une manifestation de contestation le 6 novembre prochain, contre l’élection de Denis Kadima qui a prêté serment mardi devant la Cour constitutionnelle et devient officiellement le nouveau Président de la Commission électorale indépendante (CENI).

Proposé par six des huit principales confessions religieuses reconnues en RDC, Denis Kadima ne fait pourtant pas l’unanimité chez tous acteurs de la vie socio-politique congolaise.

Les Eglises catholique et protestante sont opposées à son choix, l’accusant d’être à la solde du Président Félix Tshisekedi, et d’être originaire de la même région que le Président.

Devant la Cour constitutionnelle ce 26 octobre, Denis Kadima a promis d’accomplir ses fonctions à la CENI avec «indépendance, neutralité, transparence et impartialité». Mais c’est sans convaincre les dirigeants des églises catholique et protestante, arbitres les plus respectés de la démocratie congolaise.

Ils accusent même le président Tshisekedi de «dérive totalitaire», et ont appelé leurs partisans à se joindre à une manifestation de protestation le 6 novembre 2021.

«Le monde verra et comprendra que le peuple congolais n’est ni faible ni lâche et qu’il est fondamentalement opposé à la parodie de l’Etat de droit», ont déclaré les deux églises dans un communiqué conjoint.