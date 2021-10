L’UA réclame à l’UE une reconnaissance des certificats africains de vaccination contre la Covid-19

L’Union africaine (UA) a fait comprendre mardi aux Européens que leur politique vis-à-vis des certificats de vaccination anti-Covid-19 émis en Afrique, était l’un des freins à l’évolution des campagnes de vaccination en cours dans le continent noir.

En ouverture d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne (UE) et de l’UA mardi à Kigali, la capitale rwandaise, Monique Nsanzabaganwa, vice-présidente de la Commission de l’UA, a salué les efforts des pays d’Europe pour alimenter le programme Covax de l’OMS, via lequel des doses de vaccins sont fournies à l’Afrique et aux autres pays du monde à faibles revenus.

Mais, elle déplore que le fait de «ne pas reconnaître les certificats de vaccination basés sur ces doses offertes par l’Europe, est une politique des Occidentaux qui pourrait affecter les campagnes de vaccination» dans les pays africains concernés.

Le mois dernier, le Royaume-Uni a annoncé sa décision de ne pas accepter les certificats de vaccination anti-COVID-19 africains, ce qui, selon les autorités africaines, pourrait renforcer l’hésitation des ressortissants africains à l’égard des vaccins.

«Pour soutenir ces efforts de vaccination, la reconnaissance par nos homologues européens des vaccins et des certificats de vaccination délivrés par les autorités des Etats membres conformément aux recommandations du CDC Afrique est pertinente», a insisté Mme Nsanzabaganwa.