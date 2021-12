Des affrontements communautaires au nord Cameroun se soldent par 7 morts et une vingtaine de blessés

Des affrontements intercommunautaires ont été eu lieu dimanche dans l’extrême nord du Cameroun, faisant au moins sept personnes tuées et une vingtaine de blessés.

Les heurts opposaient les Arabes Chaos et les Mousgoums dans l’arrondissement du Logone-Birni du département du Logone-et-Chari situé à l’extrême-Nord du Cameroun.

«Jusqu’à présent, nous ne savons pas ce qui a déclenché ces affrontements qui ont coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes, mais rien ne peut justifier cette barbarie entre ces deux communautés qui sont appelées à vivre ensemble dans cet arrondissement», a déclaré le sous-préfet de Logone-Birni, Zina Dalaina.

Les Arabes Chaos et les Mousgoums s’étaient déjà affrontés en août dernier dans le canton d’El Birké. Le bilan était de 15 morts et de plusieurs blessés et la fuite selon le Haut commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), de 23.000 personnes de leurs villages du Logone Birni à l’extrême Nord vers le Tchad voisin et d’autres localités.

Les affrontements entre communautés sont fréquents dans le département du Logon-et-Chari du Cameroun, où de nombreux habitants possèdent des armes blanches, telles que des flèches utilisées dans des cérémonies coutumières.