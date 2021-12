Ethiopie : Des manifestants soutiennent l’offensive militaire d’Abiy Ahmed

Plusieurs Ethiopiens ont manifesté dimanche à Addis-Abeba, la capitale d’Ethiopie, contre les activités du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) qui tente actuellement de marcher sur la capitale pour y renverser le gouvernement fédéral.

La protestation a été organisée par des personnes présentées comme des ressortissants de Tigré, région au nord de l’Ethiopie où le Premier ministre Abiy Ahmed a déployé ses soldats depuis un an pour y combattre ceux qui défient l’autorité du pouvoir central d’Addis-Abeba.

Ce conflit armé a depuis dégénéré et muté en une guerre d’envergure nationale qui s’étend progressivement vers la capitale, Addis-Ababa.

Rassemblés au stade Abebe Bikila dans la capitale, les manifestants ont exprimé leur soutien aux opérations militaires du gouvernement fédéral contre les forces du TPLF, et déploré le comportement de la communauté internationale qui, selon eux, «exagère» sur la gravité de la situation en Ethiopie.

Le week-end écoulé, les forces gouvernementales, soutenues par diverses forces régionales et par des miliciens, ont annoncé avoir repris le contrôle de plusieurs villes et villages stratégiques, mais la situation conflictuelle dans le pays a contraint plusieurs représentations diplomatiques à évacuer leurs personnels et les ressortissants de leurs pays.