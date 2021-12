Covid-19: Le Rwanda renforce les restrictions après la découverte de premiers cas du variant Omicron sur son sol

Le gouvernement du Rwanda a renforcé les mesures de protection sanitaire après la confirmation des premiers cas du variant Omicron, la nouvelle souche du covid-19 sur son territoire.

Les nouvelles restrictions entrées en vigueur hier mercredi, au Rwanda imposent une quarantaine de 72 heures à tout voyageur étranger qui arrive dans le pays, contre 24 heures auparavant.

En plus, les voyageurs doivent se soumettre à «un test PCR à l’arrivée et un test supplémentaire à leurs frais le troisième jour et le septième jour à partir de la date d’arrivée», indique un communiqué du ministère rwandais de la Santé.

Le couvre-feu actuel de minuit à 04H00 est maintenu, tandis que les boîtes de nuit ont reçu l’ordre de fermer boutique, à peine trois mois après leur réouverture. Un coup dur pour ce secteur en ces périodes de fêtes de fin d’année.

Le gouvernement rwandais espère ainsi protéger ses populations d’une nouvelle vague de contamination dominée par le variant Omicron de la Covid-19, dont six cas viennent d’être confirmés dans le pays.

Le pays mise également sur la vaccination et compte parmi les meilleurs élèves en Afrique pour avoir réussi à vacciner complètement 4,2 millions de personnes, soit environ 60% de sa population âgée de 18 ans et plus.