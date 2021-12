HRW-Rapport : Les séparatistes anglophones tuent l’éducation scolaire au Cameroun

L’ONG International Human Rights Watch (HRW) a publié ce jeudi un rapport dans lequel elle fustige l’agissement des groupes séparatistes armés dans les régions anglophones du Cameroun, qui prennent pour cibles des établissements scolaires.

L’intitulé du document est évocateur : «Ils détruisent notre avenir : Attaques des séparatistes armés contre les élèves, les enseignants et les écoles dans les régions anglophones du Cameroun».

Le rapport de 131 pages fait état de dizaines d’attaques contre le système éducatif, menées par des groupes séparatistes armés dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun entre mars 2017 et novembre 2021.

HRW affirme dans ce rapport, que ces groupes ont «tué, battu, enlevé, menacé et terrorisé des élèves et des professionnels de l’éducation, harcelé et intimidé des familles» pour qu’elles retirent leurs enfants de l’école, et «brûlé, détruit, endommagé et pillé des établissements scolaires».

«Ces attaques criminelles ne causent pas seulement des dommages physiques et psychologiques immédiats aux victimes, elles mettent aussi en péril l’avenir de dizaines de milliers d’élèves», affirme Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior à Human Rights Watch et auteure du rapport.

La crise a commencé début 2017 dans les régions anglophones du Cameroun où les séparatistes réclament l’indépendance de ces territoires. Ils ont imposé depuis lors, un boycott de l’école francophone dans la région, et ont commencé à attaquer des établissements scolaires, ce qui a entraîné la fermeture de deux sur trois écoles dans les régions anglophones, privant plus de 700.000 élèves de l’accès à l’éducation.