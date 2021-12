Le variant Omicron prédomine dans la 4ème vague du coronavirus en RDC

Une quatrième vague de contamination au coronavirus est confirmée en République démocratique du Congo (RDC), avec une forte dominance du nouveau variant Omicron.

Ce mercredi, l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) à Kinshasa, a annoncé que la RDC enregistre actuellement le record de 1.000 cas au quotidien, et que le variant Omicron représente 29% des cas enregistrés.

Une situation alarmante, surtout que «80% des lits des hôpitaux sont occupés, et il y a beaucoup de malades», d’après Jean-Jacques Muyembe de l’INRB. Il prévient que «si on continue dans cette lancée, on arrivera à 100% d’occupation des lits et nous pouvons avoir une moyenne de 3.000 cas par semaine».

La pandémie du coronavirus a début en mars 2020 en RDC et 21 mois après, le pays compte plus de 64.000 cas confirmés, dont un millier de décès et plus de 57.000 guérisons.