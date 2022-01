Historique : Un quatuor féminin pour arbitrer un match de la CAN ce 18 janvier

Le match de la troisième journée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021, opposant ce mardi 18 janvier, le Zimbabwe à la Guinée, sera officié par un quatuor d’arbitres féminins, une première dans l’histoire de cette grande compétition continentale.

La Rwandaise Salima Rhadia Mukansanga, âgé de 35 ans, sera au sifflé principal. Elle sera assistée de la Camerounaise, Carine Atemzabong et de la Marocaine, Fatiha Jermoumi. L’arbitrage par vidéo assistance (VAR) sera aussi chapeauté par la marocaine Bouchra Karboubi.

Salima Rhadia Mukansanga avait déjà officié lors de cette CAN en tant que quatrième arbitre dans le match entre la Guinée et le Malawi, le 10 janvier dernier. C’était déjà une première pour la CAN depuis sa création de voir une femme officier en phase finale.

Ce mardi, ce sera une nouvelle page d’histoire que les femmes africaines écriront pour le football du continent, en officiant ce match très important pour les deux sélections nationales qui vont jouer à fond leur chance de qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.