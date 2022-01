Fortes spéculations sur le prix du carburant à la pompe en RDC

Le prix du carburant à la pompe est en hausse dans plusieurs régions de la République démocratique du Congo (RDC), en raison d’une pénurie provoquée volontairement par les producteurs.

Se prononçant lundi sur le sujet, le ministère congolais des Hydrocarbures explique cette «relative pénurie» de carburant par le fait que «les marketeurs locaux recourent à une sorte de rationnement. Certains opérateurs pétroliers éprouvent des difficultés de trésorerie et épurent difficilement leurs engagements envers l’Etat (…).

«Il y a, aujourd’hui, une sorte de chantage à l’endroit du gouvernement auprès duquel ils exigent le paiement du manque à gagner ainsi que la révision des prix à la pompe suite à la hausse du prix du baril», a déploré le ministère.

En conséquence, les prix de l’essence à la pompe font l’objet de fortes spéculations dans les régions du pays, puisque les prix sont fixés par zone, selon a pratique officielle dans le pays.

Par endroits, ces prix ont doublé, passant de 3.600 FC (environ 2 dollars) à 7.000 FC (3,5 dollars le litre). Dans la région ouest où se situe la capitale, Kinshasa, les prix n’ont pas changé.

Le gouvernement affirme être parvenu à faire fléchir et harmoniser les prix à 5.500 FC (2,75 dollars), et promet de trouver «au plus vite, des solutions durables à cette situation» qui a de fortes répercussions sur les tarifs des transports et le prix de revente finale des marchandises.