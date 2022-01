Rwanda: Paul Rusesabagina boycotte son procès en appel

Le procès en appel de Paul Rusesabagina, le héros du film «Hôtel Rwanda», a démarré lundi à Kigali, mais a été très vite suspendu à cause de l’absence du principal accusé qui boycotte les audiences depuis la première instance.

Lors de la séance de ce lundi, la Cour d’appel a débattu de la possibilité de poursuivre les débats sans Paul Rusesabagina, alors que la vingtaine de co-accusés est disponible pour les audiences. Les juges vont statuer lors de la séance de ce mardi 18 janvier 2022.

Rusesabagina a été arrêté fin août 2020, puis jugé un an plus tard pour son soutien présumé au Front de libération nationale (FLN), un groupe rebelle accusé d’attaques armées en 2018 et 2019, ayant fait neuf morts au Rwanda.

En mars dernier, il a décidé de boycotter les audiences de son procès, jugeant ses droits «violés» après le rejet d’une demande de reporter le jugement afin de préparer sa défense.

En septembre 2021, il a été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation dont terrorisme, meurtre et financement de rébellion. Il a été condamné en première instance à 25 ans de prison.