Le cyclone tropical Batsirai menace la côte Est de Madagascar

Les services météorologiques de Madagascar ont averti lundi de l’arrivée du cyclone tropical dénommé Batsirai, qui devrait frapper les côtes de la plus grande île d’Afrique.

Selon ces prévisions, le cyclone «menace les côtes Est du pays avec une zone d’impact directe encore vague» durant la seconde partie de cette semaine.

Les autorités ont enjoint les habitants de la zone exposée de «suivre avec attention les informations concernant la météo, renforcer les portes et fenêtres, avoir un stock suffisant de bougies et de piles», et de «garder les médicaments et les papiers dans un endroit sec».

C’est avec cette météo menaçante que Madagascar a actualisé lundi le bilan des intempéries de la semaine dernière. Les autorités déplorent «un total de 131.549 sinistrés répartis dans douze régions et 32.801 déplacés répartis dans les 77 sites d’hébergement aménagés par le gouvernement». Les pertes en vies humaines se chiffrent à 55 personnes.