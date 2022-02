Les dirigeants du Commonwealth se réuniront en juin 2022 au Rwanda

Les chefs de gouvernement du Commonwealth tient le 20 juin 2022 à Kigali, capitale du Rwanda, leur réunion biennale, après le rendez-vous manqué de 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Le président du Rwanda, Paul Kagamé, et la Secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, ont conjointement confirmé ce lundi, la date de ladite réunion, «en accord avec tous les pays membres».

Cette Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) constitue d’après le président Kagamé, «une importante occasion de nous réunir pour relever les défis causés par la pandémie de COVID-19, ainsi que pour chercher des solutions aux autres problèmes clé auxquels nos citoyens sont confrontés en nous appuyant sur des initiatives technologiques et économiques novatrices».

La CHOGM est le plus important rassemblement consultatif et politique du Commonwealth. Sa dernière session biennale remonte à 2018 à Londres, celle de 2020 a été annulée pour cause de pandémie de la Covid-19. La réunion de cette année au Rwanda sera la toute première sur le continent africain.

Le Commonwealth est une organisation intergouvernementale composée de 54 États membres, dont une vingtaine de pays africains. Presque tous ces pays sont d’anciens territoires de l’Empire britannique.

Les États membres sont réunis par la langue, l’histoire, la culture et des valeurs décrites dans la Charte du Commonwealth telles que la démocratie, les droits de l’Homme et l’État de droit.